السبت.. 15 فناناً من الشباب في "خارج الإطار" بجاليري بيكاسو إيست2017-05-11 21:39:21
يفتتح جاليري بيكاسو إيست في السادسة من مساء السبت 13 مايو معرضاً بعنوان ” خارج الإطار ” يُشارك به 15 فناناً شاباً من أصحاب التجارب الواعدة، يُقدمون أعمالاً تتميز بالتنوع والثراء من حيث موضوعاتها وأساليبها واتجاهاتها وخاماتها، ويحضر الافتتاح عدد كبير من الفنانين والنقاد.
وذكر رضا بيكاسو مدير الجاليري ومنسق العرض .. أن المعرض يأتي فى إطار الأهداف التى يسعى لتحقيقها جاليري بيكاسو إيست لإعلاء القيم الفنية والاحتفاء بها وتنشيط حركة الفنون التشكيلية، وأحد المحاور الرئيسية التي نعمل عليها هو احتضان تجارب شباب الفنانين وتقديمها بالشكل اللائق خاصة أنها تجارب إبداعية حقيقية واستطاعت لفت الأنظار لها بشكل قوي ويُنتظر لها مستقبل واعد.
يشارك في المعرض: الاء يحيي، تامر رجب، رانيا أبو العزم ، رواء الديجوي، ريم أسامة، سلمى العشري، شيماء الألفي، شيماء درويش، عبير فوزي، محمد تمام، محمد عيد، محمود رشدي، مروة يوسف، نهله رضا، نهى علي.
ويستمر المعرض حتى 25 مايو ببيكاسو إيست (التجمع الخامس ش التسعين أمام كمبوند ليك فيوه النرجس 3 فيلا 39).
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
الإسكان : تنفيذ 2832 "شقة" بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسطThu, 11 May 2017 09:18:14 GMT
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT
-
في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية
أكد المهندس خالد صبرة رئيس المترو للدعم الفني والصيانة تعديل مواعيد جدول تشغيل المترو فى شهر رمضان الكريم لتناسب المواطنين خلال عودتهم من أعمالهم. وقال صبرة، فى ...Thu, 11 May 2017 09:53:00 GMT
-
مقتل 17 وإصابة العشرات من حركة طالبان بإقليم "قندهار" جنوب أفغانستان
أعلن مسئولون، الأربعاء، أن 17 مسلحا من “حركة طالبان” قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح فى حوادث عنف منفصلة وقعت فى إقليم قندهار جنوبى أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة روسيا ...Thu, 11 May 2017 13:36:30 GMT
-
طارق لطفي يغادر البلاتوه قبل رمضان بأيام - محيط
يتوقع الانتهاء من تصوير مسلسل بين عالمين للفنان طارق لطفي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، ببضعة أيام، وهو من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها، قبل…Thu, 11 May 2017 07:24:22 GMT
-
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوعThu, 11 May 2017 14:56:22 GMT