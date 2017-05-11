يفتتح جاليري بيكاسو إيست في السادسة من مساء السبت 13 مايو معرضاً بعنوان ” خارج الإطار ” يُشارك به 15 فناناً شاباً من أصحاب التجارب الواعدة، يُقدمون أعمالاً تتميز بالتنوع والثراء من حيث موضوعاتها وأساليبها واتجاهاتها وخاماتها، ويحضر الافتتاح عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وذكر رضا بيكاسو مدير الجاليري ومنسق العرض .. أن المعرض يأتي فى إطار الأهداف التى يسعى لتحقيقها جاليري بيكاسو إيست لإعلاء القيم الفنية والاحتفاء بها وتنشيط حركة الفنون التشكيلية، وأحد المحاور الرئيسية التي نعمل عليها هو احتضان تجارب شباب الفنانين وتقديمها بالشكل اللائق خاصة أنها تجارب إبداعية حقيقية واستطاعت لفت الأنظار لها بشكل قوي ويُنتظر لها مستقبل واعد.

يشارك في المعرض: الاء يحيي، تامر رجب، رانيا أبو العزم ، رواء الديجوي، ريم أسامة، سلمى العشري، شيماء الألفي، شيماء درويش، عبير فوزي، محمد تمام، محمد عيد، محمود رشدي، مروة يوسف، نهله رضا، نهى علي.

ويستمر المعرض حتى 25 مايو ببيكاسو إيست (التجمع الخامس ش التسعين أمام كمبوند ليك فيوه النرجس 3 فيلا 39).