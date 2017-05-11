قالت المحامية فدوى البرغوثى، زوجة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قائد إضراب الحرية والكرامة النائب مروان البرغوثي، مساء اليوم الخميس، إن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار زوجها فى سجن الجلمة اليوم.

وأضافت البرغوثى، فى تصريحات صحفية لها، أن الصليب الأحمر تمكن من زيارة زوجها، بعد 25 يوما من الإضراب، وبهذا يكون الصليب أول جهة استطاعت أن تزوره خلال فترة الإضراب بعد منع المحامين من تنظيم أية زيارة له.

وتابعت :” تمنيت لو كان لدى أية أخبار لأطمئنكم عليه، لكن الصليب الأحمر اكتفى بجملة واحدة فقط وهى “إننا زرنا زوجك فى عزل الجلمة وهو يرسل سلامه لك وإلى الأولاد”، دون أية كلمة أخرى رغم محاولاتى معرفة أى خبر يتعلق بأوضاعه أو صحته أو وزنه، أو إذا ما يقوى على الحركة، لكن دون جدوى.