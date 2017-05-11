مهاب مميش ووزير النقل يتفقدان سير العمل بمشاريع ميناء شرق بور سعيد الاستثمارية2017-05-11 21:30:11
قام وزير النقل الدكتور هشام عرفات والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الخميس ، بجولة ميدانية تفقدا خلالها أرصفة ميناء شرق بورسعيد ، وذلك بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، للوقوف على حجم الإنجاز في المشروع.
أشاد الفريق مهاب مميش بحجم الانجازات في العمل فى مشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد ، مؤكدا أن العمل هناك يجري على قدم وساق فعليا للانتهاء منه فى الوقت المحدد له في نهاية 2017.
كان الفريق مميش أعلن أن أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد شملت إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومترات بواقع 3 كيلو مترات أرصفة بالشرق ، و2 كيلومترات بالغرب ، مشيرا الى أن هيئة قناة السويس ستتولى بعد الانتهاء من أعمال إنشاء الأرصفة اعمال التكريك بجانب الأرصفة وتعميقها لتصل الى 18 مترا.
وقال إن ميناء شرق بورسعيد سوف يدفع البلاد الى نقلة سياسية واقتصادية عظيمة وتحويل المنطقة لمركز لوجستي عالمي نظرا لموقع ميناء شرق بورسعيد المتميز.
من جانبه ، أشار اللواء حسن عفيفي المشرف العام علي منطقة الأرصفة البحرية بشرق بورسعيد الى أن وفدا من مسئولي الخط الملاحي CMA زار منطقة الأرصفة ، وقاموا بالإستفسار عن الأعمال وما تم إنجازه تمهيدا للاستثمار والحصول على حق الانتفاع بأحد الأرصفة.
وشارك في حضور الجولة التفقدية لفيف من مسئولى مشروع الأرصفة بجانب عدد من القيادات.
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