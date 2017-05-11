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الجزيرة يهزم سموحة في دوري سوبر السلة
الجزيرة كرة سلة

الجزيرة يهزم سموحة في دوري سوبر السلة

2017-05-11 21:39:28
محيط - أحمد عبد الخالق

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة، بقيادة المدير الفني محمد الكرداني، على سموحة، الذي يقوده فنيا أشرف توفيق، بنتيجة 79 - 64، في أولى لقاءات الفريقين بالدورة المجمعة الثانية من نهائيات دوري سوبر السلة.
أقيم اللقاء على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بالدراسة، دون جمهور، وفقا لما أكدته لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.
وارتفع رصيد الجزيرة إلى النقطة رقم 15، محتلا صدارة الترتيب العام، فيما توقف رصيد الفريق السكندري عند 8 نقاط.

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