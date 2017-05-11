أصدرت محافظة بورسعيد، بيانا حول ما تردد بمنع «موائد الرحمن» خلال شهر رمضان، موضحة خلاله أن الأمر «التبس» بين التوجيه والمنع.

وقالت المحافظة، فى بيانها، إن اللواء عادل الغضبان وجه النصح والإرشاد لرجال الأعمال وأصحاب هذه الموائد لتوجيه جهودهم في إطعام الصائمين بتوصيلها الي المحتاجين في منزلهم، وذلك بما يحفظ لهم كرامتهم دون الانتظار في طوابير امام مقارات هذه الموائد ، واما للحصول علي هذه الوجبات وتناولها في المنزل فقد يمنع حياء البعض منهم من الجلوس في هذه الموائد لتناول طعام الإفطار.

وأوضحت أن هذا الأمر في إطار التوجيه والنصح فقط من محافظ بورسعيد وليس إلزامًا وأبدًا لا ولم ولن يكن هناك منع لإقامة هذه السرادقات لموائد الرحمن لخدمة المسافرين وعابري السبيل واضاف بأن المحافظة سوف تنظم معارض “أهلا رمضان”، وتوفر بها كافة أنواع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، كما أن المعارض فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بأحياء الزهور والمناخ والضواحي والعرب.

وشدد البيان على ان المحافظ يناشد أهل الخير ورجال الاعمال ممن يقيمون موائد الرحمن بالاتجاه نحو وصول وجبات هذه الموائد للحالات الانسانية في منازلهم دون التسبب في حرج لهم ومراعاة مشاعرهم حتي يستفيد منها مستحقوها، ويؤكد أن من يرغب من رجال الأعمال وأهل الخير في إقامة تلك الموائد فله مطلق الحرية.