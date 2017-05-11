استمرار عمليات توريد القمح إلى الشون والصوامع بعدة محافظات2017-05-11 21:24:18
تواصل مديريات التموين والزراعة بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الخميس استلام محصول القمح لهذا الموسم المورد من المزارعين إلى الشون والصوامع ، مع التشديد من قبل المسئولين على سرعة صرف أثمان القمح للمزارعين وفقا للأسعار المعلنة في أسرع وقت.
ففي الغربية ، أعلن المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر أنه تم توريد 62 ألفا و610 أطنان قمح حتى اليوم إلى شون وصوامع المحافظة ، مشيرا الى أنه تم خلال هذا الموسم زراعة 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض ، مؤكدا ارتفاع نسب التوريد عن الموسم الماضي.
وفي الشرقية ، صرح وكيل وزارة الزراعة المهندس علاء عفيفي بأن معدلات توريد القمح شهدت ارتفاعا حيث تم توريد 208 آلاف و386 طنا من القمح بما يعادل مليون و390 أردبا ، موضحا أنه تم حصاد 328 ألفا و514 فدانا بنسبة 86% من إجمالى المساحة المنزرعة .
وفي دمياط ، أكد مدير عام الزراعة محمد عبدالله أنه تم حتى اليوم حصاد 14 ألفا و650 فدانا من القمح وتم توريد 15 ألف طن و208 أطنان و817 كيلوجراما من القمح ، مشيرا إلى أن عمليات الحصاد والتوريد تسير بشكل طبيعي.
وفي القليوبية ، أعلن المحافظ اللواء محمود عشماوى توريد 71 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة ، وذلك منذ فتح باب التوريد وحتى اليوم ، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط توريد القمح ، بالإضافة إلى سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 48 ساعة.
وفي الدقهلية ، قال المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي إن إجمالي ما تم توريده من مزارعي القمح المحلي إلى الشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بلغ 116 ألف طنا منذ بداية الموسم.
وفي البحيرة ، أعلنت المحافظ المهندسة نادية عبده أن إجمالى كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 111 ألفا و415 طنا ، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن اقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة
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