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الاستثمار: تأسيس ٣٢٣ شركة جديدة بمعدل يومي ٦٥ شركة
وزارة الاستثمار

الاستثمار: تأسيس ٣٢٣ شركة جديدة بمعدل يومي ٦٥ شركة

2017-05-11 21:15:24
محيط

شهد هذا الأسبوع تأسيس 323 شركة جديدة طبقا لقوانين الإستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 65 شركة.

وأوضحت نشرة حصاد الإستثمار الأسبوعية الصادرة عن وزارة الإستثمار والتعاون الدولي أن ذلك جاء بإجمالي رأس مال مصدر 429.6 مليون جنيه مصري ، توفر1747 فرصة عمل للشباب المصري ، منها 644 فرصة عمل حرفية.

ولفتت النشرة الى أن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 391.9 مليون جنيه ، ورأس المال العربي 30.4 مليون جنيه ، بينما مثل رأس المال الأجنبي 7.2 مليون جنيه ، موضحة أن هذه الشركات تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

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