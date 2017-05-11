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كوريا الشمالية تتوعد بمعاقبة أمريكيين بلا رحمة
شرطة كوريا الشمالية‎

كوريا الشمالية تتوعد بمعاقبة أمريكيين بلا رحمة

2017-05-11 21:18:52
أ ش أ

أعلنت بيونج يانج أنها تحتفظ بحقها السيادي في تنفيذ “عقاب بلا رحمة” بحق مواطنين أمريكيين محتجزين في البلاد بسبب ارتكابهم جرائم ضد نظام الحكم.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن التغطية الإعلامية الأمريكية لاعتقال مرتكبي مثل هذه الجرائم في الأراضي الكورية عبارة عن “جهل مطلق”.. حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ”

وأكد البيان أن بيونج يانج ستكشف قريبا عن تفاصيل الجرائم المرتكبة من قبل مواطنين أمريكيين اثنين اعتقلتهما السلطات مؤخرا.

وكانت السلطات الكورية الشمالية قد اعتقلت في 6 مايو الجاري مواطنا أمريكيا من أصل كوري كان يعمل في جامعة بيونج يانج للعلوم والتقنية، وذلك بعد اتهامه بارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة ، وبذلك بلغ عدد الأمريكيين المحتجزين في أراضي كوريا الشمالية 4 أشخاص.

وسبق للسلطات أن اعتقلت في أواخر أبريل الماضي أمريكيا آخر كان يعمل في الجامعة نفسها ، وذلك بعد إدانة طالب أمريكي 22 عاما ومبشر مسيحي 62 عاما، ومعاقبتهما بالأعمال الشاقة 15 عاما و10 سنوات على التوالي ، واتهم الطالب بسرقة لافتة دعائية ، فيما أدين المبشر بالتورط في “أنشطة تخريبية”.

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