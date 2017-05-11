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ساندي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية 20 مايو
ساندي المصرية

ساندي تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية 20 مايو

2017-05-11 21:13:37

تستعد الفنانة المصرية ساندي للزواج للمرة الثانية من المخرج المصري حازم كتانة، بعد انفصالها عن مدير أعمالها حسام بدران.

ساندي قالت في مؤتمر صحفي أن حفل الزفاف سيكون في 20 من شهر مايو بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسيحضره عدد من الأقارب والأصدقاء، مشيرة إلى أنها بعد الزفاف مباشرة ستستأنف عملها الفني.

يُذكر أن ساندي كانت متزوجة من مدير أعمالها حسام بدران، والذي اتهمته بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها في حوارها مع منى الشاذلي، بينما دافع بدران عن نفسه وكشف عن مستندات تكشف قيمة النقود التي حصلت عليها ساندي منه.

خطيب ساندي

خطيب ساندي

خطيب ساندي

خطيب ساندي

خطيب ساندي

ساندي

ساندي

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