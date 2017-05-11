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محكمة الإسكندرية تقضي بسجن طبيب ٣ سنوات لاغتصابه ممرضة
محكمة ‎

محكمة الإسكندرية تقضي بسجن طبيب ٣ سنوات لاغتصابه ممرضة

2017-05-11 21:20:22
أ ش أ

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، مساء اليوم الخميس ، بمعاقبة طبيب بالسجن 3 سنوات ، حيث وجهت له تهمه التعدي علي ممرضة.
كان الطبيب المذكور يدعى ” م .ا”، واجه تهمة التعدى على ممرضة واغتصابها والتسبب فى فقد عذريتها وأثبتت التحقيقات صحة الواقعة وذلك بعد تأييد الطب الشرعى للواقعة.
كانت الممرضة المذكورة تعمل بعيادة الطبيب المتهم واختلى بها وتعدى عليها وتقدمت للنيابة ببلاغ فى القضية التى حملت رقم 33360 جنايات قسم شرطة أول المنتزه ، وأصدرت المحكمة حكمها اليوم.

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