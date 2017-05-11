بوتين: تجديد المدينة القديمة في بيت لحم ستجذب السياح إلى فلسطين

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقب محادثاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن إعادة إعمار المدينة القديمة فى بيت لحم ستزيد من تدفق السياح.

وأشار الرئيس الروسى - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - الى أن تنمية العلاقات الانسانية لعبت دائما دورا هاما فى التعاون بين روسيا وفلسطين.

وضرب بوتين مثال بالمشاريع الثقافية التى نفذت مؤخرا ، وخص بالذكر إعادة بناء شارع ستار فى بيت لحم المؤدي

الى كنيسة المهد.

وأضاف بوتين “اننى واثقة من ان المجمع المتجدد سيصبح مشهدا مبدعا يجذب المزيد من الحجاج والسياح القادمين من روسيا”. ووفقا له، في عام 2016، زار أكثر من 300 ألف روسي فلسطين.

وقال الرئيس الروسى ” إن مركزا ثقافيا جديدا متعدد الوظائف تم بناؤه بمساعدة روسيا قد بدأ فعالياته يوم الخميس فى بيت لحم ، وان تعاوننا لن ينتهى هنا وسنواصل التفاعل مع الادارة الفلسطينية من أجل تنفيذ مختلف المشاريع التعليمية والانسانية”.

وقد ساعدت روسيا فلسطين في تدريب المتخصصين لفترة طويلة ، وذكر بوتين أن أكثر من 500 فلسطينى يتلقون حاليا التعليم الطبى والفنى والانسانى فى روسيا.