 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 10:32 مساءً
روابط سريعة
بوتين: تجديد المدينة القديمة في بيت لحم ستجذب السياح إلى فلسطين
بوتين ومحمود عباس

بوتين: تجديد المدينة القديمة في بيت لحم ستجذب السياح إلى فلسطين

2017-05-11 21:12:40
أ ش أ

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقب محادثاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن إعادة إعمار المدينة القديمة فى بيت لحم ستزيد من تدفق السياح.

وأشار الرئيس الروسى - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - الى أن تنمية العلاقات الانسانية لعبت دائما دورا هاما فى التعاون بين روسيا وفلسطين.

وضرب بوتين مثال بالمشاريع الثقافية التى نفذت مؤخرا ، وخص بالذكر إعادة بناء شارع ستار فى بيت لحم المؤدي
الى كنيسة المهد.

وأضاف بوتين “اننى واثقة من ان المجمع المتجدد سيصبح مشهدا مبدعا يجذب المزيد من الحجاج والسياح القادمين من روسيا”. ووفقا له، في عام 2016، زار أكثر من 300 ألف روسي فلسطين.

وقال الرئيس الروسى ” إن مركزا ثقافيا جديدا متعدد الوظائف تم بناؤه بمساعدة روسيا قد بدأ فعالياته يوم الخميس فى بيت لحم ، وان تعاوننا لن ينتهى هنا وسنواصل التفاعل مع الادارة الفلسطينية من أجل تنفيذ مختلف المشاريع التعليمية والانسانية”.

وقد ساعدت روسيا فلسطين في تدريب المتخصصين لفترة طويلة ، وذكر بوتين أن أكثر من 500 فلسطينى يتلقون حاليا التعليم الطبى والفنى والانسانى فى روسيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3