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حبس مدير الغرفة التجارية بالوادى الجديد 4 أيام لاتهامه بالرشوة
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حبس مدير الغرفة التجارية بالوادى الجديد 4 أيام لاتهامه بالرشوة

2017-05-11 21:22:13
وكالات

قررت النيابة العامة بالوادي الجديد اليوم الخميس حبس مدير عام الغرفة التجارية بالوادي الجديد 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد ، قد ألقت أمس الأربعاء ، بقيادة اللواء أشرف جلال مدير فرع الهيئة بالمحافظة القبض على مدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة لاتهامه بتلقيه رشوة واستغلال منصبه ، وذلك بعدما وردت معلومات للهيئة تفيد قيام مدير الغرفة التجارية بالوادي الجديد بطلب رشوة من بعض التجار مقابل منح موافقات لإقامة معارض تجارية بالمحافظة بقيمة 250 ألف جنيه، وحصل منها على مبلغ 85 ألف جنيه كدفعة أولى نظير منح تراخيص بإقامة معرض بيع مجمع بمدينة الخارجة ، ورفض رد المبلغ الذي تحصل عليه كمقدم للرشوة.
ورصدت الهيئة بقيادة الرائد عبد الرحمن نصار تحركات المتهم من خلال لقاءات ومكالمات مع مقدمي الرشوة وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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