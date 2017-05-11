وقّعت شل للزيوت مصر مؤخراً عقد توريد الزيوت الصناعية والخدمات المرتبطة بها لمحطة توليد الطاقة بمنطقة جنوب حلوان الذي تتم ادارتها من قبل اتحاد شركة تويوتا توشو (TTC) وميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة (MHPS)، ويأتي هذا التعاقد ليؤكد مكانة شل للزيوت الرائدة في السوق المصري كأكبر مورّد ومسوق للزيوت الصناعية فائقة الجودة لكبرى المشروعات الصناعية القومية. هذا وأقيم حفل التوقيع في فندق فور سيزونز نايل بلازا بحضور ساهر هاشم- العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، والسيد/ ايواساكي - المدير العام لشركة تويوتا توشو هذا إلى جانب لفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركتين.

وتعليقاً على هذا المشروع، يقول ساهر هاشم-العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر: تتمتع شل للزيوت مصر بعلاقات متميزة مع شركتي تويوتا توشو (TTC) وميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة (MHPS)، اللتان تُعدان من أهم الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة بالسوق المحلي والعالمي. وتركز استراتيجية شل للزيوت مصر على توفير أرقى مستوى من المنتجات والخدمات للقطاع الصناعي. وتأتي الصفقة تأكيداً لمكانة شل للزيوت في هذا المجال والعمل على تقديم أعلى مستويات الحماية والكفاءة التشغيلية للأجزاء المعدنية لمعدات وتوربينات توليد الطاقة بمحطة جنوب حلوان التي تقيمها شركتي TTC وMHPS. وبهذه المناسبة أود أن أشكر فريقي العمل من الطرفين اللذين بذلا مجهوداً كبيراً في المفاوضات والتعاون لإنجاح هذا التعاقد.

لقد نجحت شل للزيوت مصر في الفوز بتلك الصفقة في واحد من أهم المشروعات القومية لتوليد الطاقة، حيث تستخدم الشركة في هذه المحطة مجموعة من أفضل زيوتها الصناعية ذات الجودة الفائقة التي تعتمد على تكنولوجيا GTL العالمية لتحويل الغاز الطبيعي لزيت أساس والتي تعمل على تقديم أعلى مستويات الحماية والكفاءة التشغيلية للأجزاء المعدنية للمعدات والتوربينات، وذلك لأول مرة في مثل هذا النوع من المشروعات. من ناحية أخرى، تلعب الشركة دوراً فعالاً في دعم الخطة التنموية الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية لتنمية قطاع الكهرباء المصري.

يقول إيواساكي- المدير العام لشركة تويوتا توشو (TTC) : تُعد محطة جنوب حلوان جزءً من خطة الحكومة المصرية لتقليل فجوة الطاقة في البلاد. من ناحية أخرى تمتد علاقتنا مع شل للزيوت مصر، حيث وقع اختيارنا عليها من قبل في إقامة 4 محطات طاقة مماثلة في مواقع مختلفة بالسوق المصري حيث تتمتع شل بخبرة عالمية وسمعة ممتازة في توفير أرقى حلول ومنتجات الزيوت الصناعية وكذلك فرق العمل ذات الخبرة الكبيرة في مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، وأيضاً في مراحل الإنتاج التالية. تتشارك تويوتا وميتسوبيشي وشل للزيوت مصر رؤية واضحة تتمثل في تقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة تحت كل الظروف.

واختتم ساهر قائلاً: وضعت شل للزيوت تصور متكامل لباقة المنتجات والخدمات التي تقدم أعلى قيمة مضافة ل تويوتا وميتسوبيشي في ضوء الميزانية الموضوعة للمشروع. إنّ علاقتنا الطويلة والممتدة مع ميتسوبيشي هيتاشي في عدد من المشروعات السابقة سيكون الأساس القوي الذي نبني عليه نجاح هذا المشروع القومي الهام، والذي يساهم في تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السوق المصري، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية ودعم شبكة الكهرباء القومية.

الجدير بالذكر أن محطة جنوب حلوان تضم 3 توربينات بخارية من طراز Super Critical تقوم TTC وMHPS بتجميعها حالياً، وهي توربينات متطورة تعمل بالغاز الطبيعي مع إمكانية تشغيلها بالمازوت عند نقص امدادات الغاز. تبلغ القدرة الإنتاجية للتوربينة الواحدة 650 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1.95 جيجاوات بما يمثل 6% من إجمالي القدرات الإنتاجية للشبكة القومية للكهرباء والتي تبلغ حوالي 30 جيجاوات.