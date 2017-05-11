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كارول سماحة تعود للتمثيل
كارول سماحة

كارول سماحة تعود للتمثيل

2017-05-11 20:58:36

قررت الفنانة كارول سماحة، العودة إلى مجال التمثيل، ولكنها لم تفصح عن نوعية العمل الذي ستظهر من خلاله.

وعبرت كارول، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، عن اشتياقها للتمثيل قائلة: “اشتاق جدا للتمثيل.. قريبا soon”.

كانت كارول قدمت قبل 6 سنوات مسلسل “الشحرورة” عن قصة حياة الفنانة الراحلة صباح.

كارول سماحة

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