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الجيش اللبنانى: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية
الجيش اللبناني

الجيش اللبنانى: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية

2017-05-11 21:20:31

قال الجيش اللبنانى إن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ولمسافة أقصاها 314 مترا حيث قام بإلقاء عبوة متفجرة برأس الناقورة.

وأضاف الجيش اللبنانى ، فى بيان له اليوم،أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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