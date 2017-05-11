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ترامب ينفي إقالة "كومي" بسبب تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا
دونالد ترامب‎

ترامب ينفي إقالة "كومي" بسبب تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا

2017-05-11 20:56:54
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حدوث أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

وتابع ترامب، أن طرد “جيمس كومي” من رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن رسالة لـ”إف بي آي” كي يتراجع عن التحقيقات التي يجريها بخصوص روسيا.

يُذكر، أن المدعين العامين في 20 ولاية أمريكية يدعون إلى تعيين مستشار قانوني مستقل للتحقيق في الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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