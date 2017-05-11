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"السد العالي": مكاسب الشركة لم يتم تحصيلها حتى اليوم
السيسي يتفقد السد العالي

"السد العالي": مكاسب الشركة لم يتم تحصيلها حتى اليوم

2017-05-11 20:48:42

ناشد مدحت عزام، الرئيس السابق للجنة النقابية لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية “هايديليكو”، المسئولين بضرورة تلبية مطالب العاملين بالشركة لخدمة الوطن والتدخل لسرعة تشكيل لجنة لحصر وتقييم الشركة للقضاء على الفساد المالى من قبل بعض ضعاف النفس.
وأضاف “عزام”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”، أن رئيس الشركة يبلغ من العمر سبعين عام، موضحا أن جميع المكاسب التي حققهتها الشركة لم يتم تحصيل مبالغها حتي اليوم، مقدما ببلاغ على الهواء لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق في بيع أرض كفر الشيخ التابعة للشركة التي لم يتم تحصيل قيمة البيع وهي حوالي 18 مليون جنية من تاريخ 8 أكتوبر 2015 حتي تاريخه وتم تسليم الارض للمشتري.

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