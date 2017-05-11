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موسى تعليقا على حال منطقة عين الحياة: محافظ القاهرة نايم في العسل
محمد موسى

موسى تعليقا على حال منطقة عين الحياة: محافظ القاهرة نايم في العسل

2017-05-11 20:45:00


ناشد الاعلامي محمد موسى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لانتشال مواطني منطقة عين الحياة بعين الصيرة بمصر القديمة.
وعرض “موسى خلال برنامجه خط أحمر المذاع عبر فضائية الحدث تقريرا مصورا عن المنطقة موضحا أن بيوتها تشبعت جدرانها بالمياه حتي تآكلت ، وبيوتها عباره عن عشش بيسودها الفقر والتهميش ،
وأضاف موسى أن أبسط صور الحياة الآدمية ليست متوفرة لأهلها، ومأساتهم حقيقية ، بسبب ارتفاع منسوب المياه حيث يهددهم الخطر في كل لحظة خوفاً من سقوط البيوت عليهم وبالفعل غرقت بعض البيوت أمام أعينهم.
وتابع قائلا “الأهالي منتظرين حد يسأل فيهم .. في انتظار فرج مش هييجي ...طول ما عندنا محافظين نايمة في العسل زي محافظ القاهرة”.

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