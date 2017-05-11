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شقيقات حلا شيحة يبعثون رسالة اشتياق لها
حلا شيحة

شقيقات حلا شيحة يبعثون رسالة اشتياق لها

2017-05-11 20:54:45

بعثت رشا شيحة رسالة إلى شقيقتها الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نيابة عن شقيقاتها “هنا ونادية ومايا”، عبروا من خلالها عن اشتياقهم لها.

ونشرت “رشا”، صورة لأربعة أكواب، مدون عليها أسماء شقيقات “حلا” الأربعة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “هم أسماء فقط ولكنها تعني الكثير بالنسبة لي.. وحشتينا أووي يا حلا”.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة المعتزلة حلا شيحة كان خلال حفل زفاف شقيقتها “رشا”، والذي أقيم في دبي منذ أعوام؛ حيث إنها توجهت بعد ذلك لارتداء النقاب، وابتعدت عن الأضواء.

حلا شيحة

حلا شيحة

حلا شيحة

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