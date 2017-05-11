 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 08:57 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. سالم عبد الجليل يعتذر على الهواء للأقباط
سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف

بالفيديو.. سالم عبد الجليل يعتذر على الهواء للأقباط

2017-05-11 20:41:37


اعتذر الشيخ سالم عبد الجليل، على الهواء بسبب ما جاء على لسانه، خلال برنامج «المسلمون يتساءلون»، حول تكفير المسيحيين.

وأضاف، خلال برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه فسر الآية 90 من سورة ” آل عمران” ولم يتجاوز في حق أحد.

وأضاف أن الاختلاف في العقيدة لا يعني انتهاك الحرمة، مؤكدا على حب الإخوة الأقباط وضرورة التعايش في وطن واحد وأن هناك من اجتزأ كلامه.

وتابع أنه تقدم باعتذار لسوء اختياره لبعض الألفاظ أثناء حديثه عن الأقباط، مؤكدا أنه أخطأ في الصياغة والقرآن الكريم أمرنا بالحديث بالتي هي أحسن.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3