

اعتذر الشيخ سالم عبد الجليل، على الهواء بسبب ما جاء على لسانه، خلال برنامج «المسلمون يتساءلون»، حول تكفير المسيحيين.

وأضاف، خلال برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه فسر الآية 90 من سورة ” آل عمران” ولم يتجاوز في حق أحد.

وأضاف أن الاختلاف في العقيدة لا يعني انتهاك الحرمة، مؤكدا على حب الإخوة الأقباط وضرورة التعايش في وطن واحد وأن هناك من اجتزأ كلامه.

وتابع أنه تقدم باعتذار لسوء اختياره لبعض الألفاظ أثناء حديثه عن الأقباط، مؤكدا أنه أخطأ في الصياغة والقرآن الكريم أمرنا بالحديث بالتي هي أحسن.