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بالفيديو.. مساعدات طبية وغذائية مصرية إلى الصومال
الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع ‎

بالفيديو.. مساعدات طبية وغذائية مصرية إلى الصومال

2017-05-11 20:42:31
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كلف الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، بإعداد وتجهيز كميات من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المهداة من الشعب المصرى، ونقلها بطائرات المجهود الجوى إلى دولة الصومال.

ويأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمعاونة في التخفيف عن كاهل الأشقاء الصوماليين المتضررين من موجة الجفاف العنيف التي ضربت مناطق متفرقة من دولة الصومال.



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