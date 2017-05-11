ليون يقلب تأخره لتقدم بثنائية مثيرة أمام أياكس يتعادل في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي أياكس أمستردام ونظيره أولمبيك ليون بتقدم الفرنسيين بهدفين مقابل هدف في اللقاء المقام بينما اليوم ضمن إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب كاسبر دولدبيرج 27، في الدقيقة وتعادل ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الوقت الإضافي للشوط سجل نفس اللاعب هدف تقدم الفرنسيين .

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الطواحين بأربعة أهداف مقابل هدف.