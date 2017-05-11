 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 10:21 مساءً
روابط سريعة
ليون يقلب تأخره لتقدم بثنائية مثيرة أمام أياكس يتعادل في الشوط الأول
حسام بكر لاعب المنتخب الوطني للملاكمة

ليون يقلب تأخره لتقدم بثنائية مثيرة أمام أياكس يتعادل في الشوط الأول

2017-05-11 21:24:45
محيط - أحمد عبد الخالق

انتهى الشوط الأول بين فريقي أياكس أمستردام ونظيره أولمبيك ليون بتقدم الفرنسيين بهدفين مقابل هدف في اللقاء المقام بينما اليوم ضمن إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب كاسبر دولدبيرج 27، في الدقيقة وتعادل ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الوقت الإضافي للشوط سجل نفس اللاعب هدف تقدم الفرنسيين .

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الطواحين بأربعة أهداف مقابل هدف.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3