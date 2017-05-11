استعاد أفراد قوات الدفاع الوطنى الأفغاني السيطرة على منطقة زيباك من يد حركة طالبان فى مقاطعة بداخشان شمال شرق افغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري - وفق ما نقلته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم الخميس - إن قوات الأمن الأفغانية استعادت زباك من متمردى طالبان وإن متمردى طالبان قد عانوا من خسائر فادحة.

وأضاف أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعملية ستصدر لاحقا.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ، بما فى ذلك متمردو طالبان ، على التقرير حتى الآن.