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استعادة السيطرة على منطقة أفغانية من أيدي طالبان
حركة طالبان‎

استعادة السيطرة على منطقة أفغانية من أيدي طالبان

2017-05-11 20:28:10
أ ش أ

استعاد أفراد قوات الدفاع الوطنى الأفغاني السيطرة على منطقة زيباك من يد حركة طالبان فى مقاطعة بداخشان شمال شرق افغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري - وفق ما نقلته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم الخميس - إن قوات الأمن الأفغانية استعادت زباك من متمردى طالبان وإن متمردى طالبان قد عانوا من خسائر فادحة.

وأضاف أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعملية ستصدر لاحقا.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ، بما فى ذلك متمردو طالبان ، على التقرير حتى الآن.

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