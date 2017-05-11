مي كساب بعد الإفراج عن أوكا وأورتيجا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم

احتفلت المطربة مي كساب، بالإفراج عن زوجها «أوكا»، منذ قليل، في قضية التهرب من التجنيد، وكتبت مي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه يا بركة أيامك المفترجة يا رب العالمين وإن ينصركم الله فلا غالب لكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين #أوكا_وأورتيجا_براءة».

يذكر أن أوكا وأورتيجا تم القبض عليهما داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك عقب وضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر، واتهامهما بتزوير أوراق رسمية.