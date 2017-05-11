يحي راشد يعلن جاهزية عدد من المواقع الأثرية لاستقبال السائحين بمسار رحلة العائلة المقدسة2017-05-11 20:30:22
قام يحيى راشد وزير السياحة بزيارة قصيرة للفاتيكان التقى خلالها بالمونسنيور ليبرو أندرياتا نائب رئيس المؤسسة الرومانية للحج ، بحضور السفير حاتم سيف النصر سفير مصر في الفاتيكان.
وقال الوزير إنه استعرض خلال اللقاء خطة الوزارة لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر ، موضحا أنه تم بالفعل تجهيز (8) مواقع أثرية يشملها المسار المكون من 25 نقطة كمرحلة أولى وهى كنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة - كنيسة العذراء بالمعادى - أديرة وادى النطرون الثلاثة (الأنبا بيشوى – السوريان – الباراموس) - وكنيسة العذراء بجبل الطير ودير المحرق بجبل قسقام ودير العذراء بجبل درنكة ، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارتى الآثار والثقافة والكنيستين القبطية والكاثوليكية.
وأشار راشد الى أنه تم الاتفاق على الترويج السياحى لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر في دولة الفاتيكان ، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لكل السائحين باعتبار السياحة لغة سلام ومحبة.
وأوضح أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة ، حيث يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان إلى مصر في 28 – 29 أبريل الماضي ، لافتًا إلى أن إحياء مسار العائلة المقدسة يتيح مجالًا واسعًا للتعاون بين مصر والفاتيكان.
ونوه إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لزيارته الأولى لدولة الفاتيكان منذ ما يقرب من عام والتي التقى خلالها مع مسئولي السياحة بها ، وتم خلال هذه الزيارة مناقشة التعاون بين البلدين في مجال السياحة الدينية وخاصة احياء مسار العائلة المقدسة.
وقال وزير السياحة إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة بكل المقاييس ، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من الصور ومحتوى هذه الزيارة لدفع الحركة السياحية الى مصر للأمام ، وخاصة مع الأسواق المهتمة بالسياحة الدينية ، مضيفا أنه ستظهر نتائج هذه الزيارة مع بداية موسم الشتاء القادم.
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