قال مساعد أمين مجلس الأمن القومي الروسي، أليكسي بافلوف، اليوم الخميس، إن مستوى خطر استخدام الإرهابيين للمواد الكيماوية والسامة في روسيا يرتفع، داعيًا لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك.

وأضاف بافلوف للصحفيين، حسبما أوردت وكالة “سبوتنيك” الروسية: “الحالات المتكررة لاستخدام المواد السامة والكيماوية من قبل المجموعات الإرهابية تشير إلى تزايد مخاطر استخدام المواد الكيماوية والسامة لأغراض إرهابية على أراضي روسيا”.

وتابع قائلًا: “هذا يدعو لطرح مسألة اتخاذ إجراءات وقائية من أجل منع وصول الإرهابيين إلى المواد النووية، والمشعة، والكيماوية، والبيولوجية”.

وكانت دائرة الشرطة في الاتحاد الأوروبي، أعلنت في ديسمبر عام 2016، أن هناك مخاطر عالية من هجوم كيماوي في أوروبا من قبل تنظيم داعش الإرهابي.