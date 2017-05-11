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توجيه تهم لثلاثة أشخاص في قضية تفجير مترو بطرسبورج
الشرطة الروسية

توجيه تهم لثلاثة أشخاص في قضية تفجير مترو بطرسبورج

2017-05-11 20:23:21
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أعلنت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي سفيتلانا بيترينكو أن المحققين وجهوا تهما الى ثلاث أشخاص في قضية تفجير مترو بطرسبورج في أبريل الماضي.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” عن سفيتلانا بيترينكو قولها اليوم الخميس ” إن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي وجهوا تهماً جنائية لثلاثة أشخاص ، هم سيف الله حاكيموف واذامجون محمودوف وديلمورود مويدينوف بالتورط في الهجوم الارهابي على مترو انفاق بطرسبولاج “.

وأضافت ” لقد اتهم كل منهم بجرائم تشمل أعمال ارهابية وشراء ونقل وبيع وتخزين ونقل أو حمل متفجرات أو عبوات ناسفة “.

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