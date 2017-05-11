 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 09:01 مساءً
روابط سريعة
بث مباشر.. أياكس ضد ليون واليونايتد يواجه سيلتافيجو
مانشستر يونايتد - سيلتافيجو3

بث مباشر.. أياكس ضد ليون واليونايتد يواجه سيلتافيجو

2017-05-11 20:28:38
محيط

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره سيلتافيجو في اياب دور نصف نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم “يوروباليج”

وفي المباراة الثانية يتواجه كلاً من أياكس أمستردام مع نظيره أولمبيك ليون في لقاء بنفس الجولة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3