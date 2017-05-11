فالبوينا في قيادة ليون وأياكس يدفع بدولدبيرج باليوروباليج2017-05-11 20:19:13
أعلن برونو جينيسيو، المدير الفنى للفريق الفرنسي أولمبيك ليون تشكيلة فريقه التي ستواجه أياكس أمستردام في إياب منافسات نصف نهائي الدوري الاأوربي خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما بعد قليل علي ملعب بارك أولمبيك ليون .
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أياكس بأربعة أهداف مقابل هدف مما يصعب مهمة الفرنسيين في لقاء العودة نسبياً
وجاءت التشكيلة لتضم:
حراسة المرمة: لوبيز.
الدفاع: جاليه، نكونكو، دياكابي، موريل.
الوسط: توسار، جونالونس، كورنيه، توليسو.
الهجوم: فالبوينا، فيكير.
وفي الجانب الآخر جاءت تشكيلة الضيوف لتضم :
في حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: فيلتمان ، سانشيز ، دي ليت ، فيرجيفر .
الوسط: زيتش ، ستشون ، كلاسين ، يونس .
الهجوم: اداما تراوري ، دولبيرج.
واقترب اياكس من الوصول للنهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف ليقترب من وضع قدمه من مواجهة القائز من اللقاء المقام في نفس التوقيت بين مانشستر يونايتد وسيلتافيجو .
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