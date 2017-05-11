تحصين 209 آلاف رأس مواشي وطيور بمختلف مراكز البحيرة2017-05-11 20:18:57
قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنه تم تحصين 68 ألفا و140 رأسا من الأبقار بلقاح جدري الماشية، و3 آلاف و830 رأس أغنام بلقاح جدري الضأن، وألف و710 رؤؤس ماشية بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، و135 ألفا و548 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور خلال شهر أبريل الماضي.
وأكدت محافظ البحيرة -في بيان اليوم الخميس- ضرورة قيام مديرية الطب البيطرى بتكثيف أعمال التحصينات لرؤوس الماشية بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة الموقف الوبائي لمرض جدري الماشية وجدري الضأن وطاعون المجترات وانفلونزا الطيور.
بدوره، صرح الدكتور جاد الله احمد الخولى مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بأن متابعة الموقف الوبائي لمرض جدري الماشية وجدري الضأن وطاعون المجترات وإنفلونزا الطيور خلال شهر أبريل الماضي، تم اكتشاف حالة اشتباه واحدة لمرض طاعون المجترات الصغيرة بمركز وادي النطرون، وبؤرة انفلونزا الطيور بمركز المحمودية بناحية القصر ، لافتا الى انه تم التحصين حول البؤرة بدائرة نصف قطرها 9 كم، كما يتم التحصين الموجه حول بؤرة فوه بمحافظة كفر الشيخ والتي شملت اجزاء من مركز المحمودية ورشيد.
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