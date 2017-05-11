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السيطرة على حريقين بالقاهرة ولجنة هندسية لمعاينة العقارات المتضررة
محافظة القاهرة ‎

السيطرة على حريقين بالقاهرة ولجنة هندسية لمعاينة العقارات المتضررة

2017-05-11 20:14:43
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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة اليوم بلاغا عن اندلاع حريقين الأول بمستشفى منشية البكري بحي مصر الجديدة ، وقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي شب بمخزن مستلزمات طبية ببدروم المستشفى من خلال الدفع بـ 6 سيارات إطفاء ، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، كما أنه لم يؤثر على مبنى المستشفى.
أما الحريق الآخر ، فقد شب بمخزن كاوتش وقطع غيار سيارات بالعقار رقم 19 شارع الشيشيني بحي الساحل وامتد إلى واجهة العقار رقم 7 شارع العاشر، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة شخص بحالة اختناق.
ووجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية فنية من الحي والمحافظة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة له لتحديد مدى تضررهم من النيران وإعداد تقرير عن حالتهم الانشائية.

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