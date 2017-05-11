وزير الإعلام الأردني: كل من يهدد حدودنا سيكون مصيره القتل2017-05-11 20:23:00
أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن القتل والتدمير سيكون مصير كل من يقترب من الحدود الأردنية ويهددها.
وقال المومني - في تصريحات إذاعية اليوم الخميس - إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وجهت رسالة قوية وحازمة، بإسقاط قوات سلاح الجو الأردني لطائرة من دون طيار أمس لدى اقترابها من الحدود الأردنية، تتلخص بأن كل من يقترب من حدود المملكة ويهددها سيكون الرد عليه بالقتل والدمار.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تحليل فني واستخباراتي للطائرة التي تم إسقاطها، وتحليل من هي الجهات التي يمكن أن تمتلك مثل هذه الطائرات.
وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قد أسقطت، أمس، طائرة استطلاع مسيرة لدى اقترابها من الحدود الشمالية للأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، أمس، عن مصدر عسكري أردني مسئول قوله إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع اف 16، تمكنت مساء أمس من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق.
وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها.
وأوضح المصدر أن كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا.
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