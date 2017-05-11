قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف حسام حسن، المدير الفنى للمصرى البوسعيدى، مباراة واحدة بعد طرده من الحكم محمود البنا للاعتراضات فى مباراة فريقه الأخيرة أمام وادى دجلة، فى الأسبوع الثامن والعشرين للدورى، وحسمها الفريق البورسعيدى بهدف نظيف.

ورفضت لجنة المسابقات تغريم حسام حسن بناء على تقرير الحكم الذى أكد امتثال المدير الفنى للمصرى للطرد، ومن المقرر أن يتم إيقاف حسام حسن عن مباراة فريقه أمام إنبى المقرر لها السبت المقبل، فى دور الـ 8 لكأس مصر.