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وزير التعليم يعقد اجتماعا مع أعضاء "القومى لشئون الإعاقة"
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وزير التعليم يعقد اجتماعا مع أعضاء "القومى لشئون الإعاقة"

2017-05-11 20:11:09
وكالات

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة والدكتور أحمد أدم مدير عام تنمية التربية الخاصة.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ في بيان اليوم ـ أن شوقي أكد خلال الاجتماع أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتدعيم احتياجات الطلاب من ذوى الإعاقة فى الحصول على تعليم متميز ، وتعمل على حل كافة المشاكل التى تواجههم ، مشيرا إلى أهمية الدور التوعوى فى ترسيخ فكرة قبول الآخر وكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة.
وأوضحت أن المعلم يعد أهم عنصر فى العملية التعليمية ، لذا فإنه تحت مظلة مشروع “المعلمون أولًا ” القائم على تدريب المعلمين لرفع كفاءتهم وإكسابهم المهارات المهنية والتكنولوجية ، وأنه سيتم إدراج المعلمين الذين يقومون بالتدريس للطلاب من ذوى الإعاقة فى هذا المشروع ، بما يضمن حصول هؤلاء الطلاب على تعليم عالى الجودة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضافت أنه سيتم إصدار قرار خاص بالمدارس الخاصة والدولية تكون فيه القواعد مبسطة ودقيقة لخدمة العملية التعليمية ، وكذلك آلية تطبيق الدمج فى تلك المدارس ، فضلا عن تفعيل قرارات الدمج التعليمى ، مؤكدا على أنه يتم تعديل قانون التعليم بما يتماشى مع رؤية (مصر 2030).
وفى نفس السياق ، أشار الوزير الدكتور طارق شوقي إلى أنه سيتم إتاحة بنك المعرفة لاستخدام الطلاب ذوى الإعاقة ، بالإضافة إلى اعتماد مناهج موازية وظيفية مناسبة لهم بمختلف قدراتهم ، مع حصولهم على شهادة تمكنهم من استكمال المشوار الدراسى فى التعليم الفنى والمسار الوظيفى فى مهن مناسبة.
وتم خلال اللقاء تقديم المجلس العديد من الاقتراحات لدفع جهود الدمج للأمام منها : الشراكة مع الوزارة فى برنامج توعية للقائمين على التعليم الفنى.

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