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الجندي: تكفير سالم عبد الجليل للمسحيين يهدد استقرار الوطن
د محمد الشحات الجندي ، أمين عام الجلس الأعلى للشئون الاسلامية

الجندي: تكفير سالم عبد الجليل للمسحيين يهدد استقرار الوطن

2017-05-11 20:00:21

أكد الشيخ محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على التعايش المشترك مع كل البشر مهما كانوا بوذيين ملحدين مسيحيين أيا ما كان والمسلم هو من سلم الناس منه والمؤمن هو من أمنه الناس على أهله وماله.
وأضاف “الجندي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على “العاصمة”،  أن الشيخ سالم عبدالجليل ارتكب خطأ معتقدي، موضحا أن ما قاله “عبدالجليل” يدخل في مجال التحريض على القتل، لافتا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أصدر بيان يوضح في انتقاده للشيخ عبدالجليل .

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