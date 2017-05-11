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الرئاسة الروسية: موعد لقاء عباس ونتنياهو في موسكو لم يتحدد بعد
عباس ونتنياهو في لقاء سابق

الرئاسة الروسية: موعد لقاء عباس ونتنياهو في موسكو لم يتحدد بعد

2017-05-11 19:57:18
أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،أنه لا وضوح بعد حول موعد لقاء زعيمي فلسطين وإسرائيل في موسكو.

وردا على سؤال بشأن موعد مثل هذا اللقاء ، قال بيسكوف اليوم الخميس: ” لا توجد أية خطط حتى الآن بشأن هذا الموعد “.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،خلال لقائه اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، قد أكد على ترحيبه بدعوة روسيا لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو برعاية الرئيس الروسي في موسكو ، كما شدد على الدور الروسي الرئيسي في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي:” إن القيادة الفلسطينية رحبت في السابق، بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في موسكو، ونحن نرحب بالدعوة لعقد اجتماع ثلاثي في موسكو ونحن أيضا على استعداد لقبول مثل هذه الدعوات في أي وقت ” . وأشار إلى أن روسيا تلعب دورا رئيسيا في الساحة الدولية، وفي الجهود المبذولة لتحقيق السلام في منطقتنا”.وأضاف الرئيس الفلسطيني:”نحن نرحب كذلك برغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، بالمساعدة في إيجاد حل للمشاكل القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

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