اندلعت مواجهات عنيفة بين مئات من الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين الخميس قرب حاجز قريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة خلال تظاهرة دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ورشق شبان ملثمون الجنود الإسرائيليين بالحجارة خلال المواجهات التي اندلعت قرب حاجز على مدخل مدينة رام الله، بينما استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي وتم إجلاؤهم على نقالات بحسب مراسلة فرانس برس.

ودعا الفلسطينيون مجددا الخميس إلى التظاهر تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين الذين ينفذون منذ 17 ابريل إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس خلال مؤتمر صحافي عقده في خيمة تضامن مع الأسرى في مدينة رام الله “ندخل في مرحلة حساسة” مؤكدا ان “قسما كبيرا من الأسرى لم يعد يستطيع مغادرة فراشه حتى لقضاء حاجته. هناك مشقة بالغة”.

وأضاف “ثمة إصابات بين الأسرى يستدعي علاجها تناول الطعام”.

وأعلن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس، إن وفدا من المؤسسة تمكن صباحا من زيارة البرغوثي للمرة الأولى منذ بدء الإضراب. ولم يدل المتحدث بتفاصيل عن حالة البرغوثي الصحية “التزاما بمبادئ السرية الطبية”.

وسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة معتقلين آخرين مشاركين في الإضراب منذ إن بدأ، ولكن إسرائيل كانت تمنع الوصول إلى البرغوثي.

ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين. وهو يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لاتهامه بهجمات دامية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005).

وحاولت السلطات الإسرائيلية التأثير في صدقيته ونشرت الأحد فيديو يظهر فيه البرغوثي المضرب عن الطعام وهو يتناول الطعام في السرّ. لكن أنصاره أكدوا أن الفيديو مفبرك.

وأعلن مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل في بيان أنه طلب من القضاء ومصلحة السجون الإسرائيلية التحقيق في هذه التسجيلات.

وأضاف أن “تصوير ونشر فيديو لأسير داخل زنزانته هو بحدّ ذاته، بمعزل عن هويّة الشخص وحقيقة المشهد، انتهاك صارخ لحقوق الأسير الدستوريّة، لحقّه بالكرامة والخصوصيّة، وخصوصا أنه قد تم تصوير الشخص المصوّر وهو يدخل إلى المرحاض”.

ويقول مسئولون فلسطينيون إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني خلال الأعوام الخمسين الماضية.