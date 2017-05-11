موقع يتيح لك مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان 20172017-05-11 20:08:54
يولي المسلمون أهمية بالغة لمعرفة مواقيت الصلاة بصورة دقيقة لأنها تُشكل حجر الزاوية للفرائض وزاداً لمعادهم.
تتوفر العديد من المواقع والتطبيقات التي تتيح للمستخدمين معرفة أوقات الصلاة بسهولة، واليوم سنكون على موعد مع أحد هذه المواقع المميزة وهو موقع “athan.today”، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
يُقدم المواقع مواقيت دقيقة للصلاة في جميع الدول العربية، وكذلك مجموعة أخرى من البلدان حول العالم والتي تكثر فيها الجاليات العربية والمسلمة مثل كندا وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا، وبما يشمل أهم المدن داخل هذه البلدان، فعند اختيار لدولة معينة لمعرفة مواقيت الصلاة داخلها ستلاحظ وجود قائمة منسدلة يسار الشاشة، بها أبرز المدن داخل الدولة.
كما يُقدم الموقع إمساكية شهر رمضان الكريم للعام 2017 ميلادي “1438 هجري”، والتي يُمكن من خلالها مطالعة مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام الشهر الفضيل يتميز الموقع، الذي يدعم بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)، بتصميم بسيط للغاية وسرعة وسهولة الاستخدام بالاعتماد على تقنيات الويب الحديثة، إضافة إلى توافقه الكامل مع الهواتف الذكية بمختلف أحجامها.
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