أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء اياب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام نظيره سيلتافيجو في ملعب أولد ترافورد.

وكان لقاء الذهاب في اسبانيا قد انتهى بفوز اليونايتد بهدف دون رد.

وجاءت تشكيلة الشياطين لتضم:

حراسة المرمى: روميرو

الدفاع : أنطونيو فالنسيا، ايريك بيلي ، دالي بليند، دارميان

الوسط: هنريك مخيتاريان، بول بوجبا، اندير هيريرا ، مروان فيلاييني، لينجارد.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

وجاء على دكة البدلاء: دي خيا ، واين روني ، خوان ماتا، مارسيال، مايكل كاريك ، كريس سمولينج.

على الجانب الآخر شهدت تشكيلة سيلتا فيجو بقيادة المدير الفني إدواردو بيريزو تواجد كلاً من :

حراسة المرمى: سيرخيو الفاريز .

الدفاع: هوجو مايو ،جوستافو كابرال ،فاكوندو رونكاليا ، جوني كاسترو.

الوسط: دانييل واس ، رادويا ، هيرنانديز ، سيستو .

الهجوم: اياجو اسباس ، جوديتي.