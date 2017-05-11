طرد معلم من وظيفته لخلعه حجاب طفلة في مدرسة بنيويورك2017-05-11 19:26:47
قالت الشرطة الأمريكية إنه تم طرد معلم من مدرسته؛ لنزعه الحجاب عن رأس طالبة في الثامنة من عمرها، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الشرطة الأمريكية، قولها إن “أوجنتيجا إيداه” (31 عامًا) هدد طفلة تدعى صفا الزوكاري، بخلع حجابها بسبب سوء تصرفها خلال حصة دراسية في مدرسة “بننيجتون” بنيويورك بحسب وكالة “الأناضول”.
وذكرت مصادر في الشرطة أن “الفتاة كانت تتصرف بشكل سيء وجلست على كرسي المعلم بدون استئذانه، ما دفع المعلم لتهديدها بخلع حجابها الديني مالم تعود لمكانها؛ لكنه سرعان ما نزع الحجاب عن رأسها بقوة ملحقًا الضرر بعينها اليمنى”.
إلا أن هناك تقارير أخرى أفادت بأن الطفلة “صفا” كانت تجلس على مقعدها عندما نزع المعلم الحجاب عن رأسها، بحسب موقع “إن بي سي نيويورك”.
من جانبه، استنكر مايكل أسيمان، أحد المتحدثين باسم وزارة التعليم سلوك المعلم قائلًا: إنه “غير مقبول بتاتًا”.
وأضاف أنه “تم طرد المعلم من المدرسة على الفور وفصله من وظيفته”.
ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية عن الطفلة قولها: “إن ما حصل كان مخيفًا” بالنسبة لها.
وأعرب والد الطفلة محمد الزوكاري، وهو مهاجر من اليمن، عن صدمته إزاء ما حصل مع ابنته في المدرسة.
وقال للصحيفة: “لم أكن أتوقع مثل هذا التصرف من مدرس تجاه طالبة”.
تجدر الإشارة إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب سجلت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وكشف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في وقت سابق، أن جرائم الكراهية ضد المسلمين بالولايات المتحدة زادت في عام 2016، بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق له.
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