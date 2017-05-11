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داعية إسلامي يوضح حكم إقامة الراقصات لموائد الرحمن
خالد الجندي

داعية إسلامي يوضح حكم إقامة الراقصات لموائد الرحمن

2017-05-11 19:54:07

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من إقامة بعض الراقصات لموائد الرحمن فى رمضان، قائلا: “ده مال حرام”
وأشار الجندي، خلال تقديمه لبرنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية “dmc” اليوم الخميس، إلى أن الراقصة التي تقوم بإقامة موائد الرحمن متناقضة، لافتًا إلى أن أموالها حرام، موضحًا أن الرقص حرام شرعًا.

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