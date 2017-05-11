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الاستخبارات الأمريكية تكشف خطط كوريا الشمالية الصاروخية
زعيم كوريا الشمالية

الاستخبارات الأمريكية تكشف خطط كوريا الشمالية الصاروخية

2017-05-11 19:23:58
متابعات

أكد مدير الاستخبارات القومية الأمريكية دانيل كوتس أنَّ كوريا الشمالية قد تجري أول اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات في عام 2017.
وقال كوتس، في تقرير قدمه للكونجرس، حسب “سبوتنيك”، اليوم الخميس: “كوريا الشمالية تنوي القيام بأول تجربة لصاروخ بالسيتي عابر للقارات عام 2017، بناءً على البيانات العامة بأنَّ التحضير لهذا الأمر انتهى وستكون علامة بارزة على طريق خلق تهديد أكثر للأراضي القارية للولايات المتحدة”.
وأضاف: “في 2016 أجرت كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من التجارب الصاروخية الباليستية، وتنوي بيونج يانج تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية، وقادر على تهديد مباشر للولايات المتحدة”.
وتابع: “كوريا الشمالية عرضت علنًا، مرارًا وتكرارًا، أنَّ الصواريخ البالستية العابرة للقارات يتم نقلها على الطرق، ونحن نعتقد أنَّ كوريا الشمالية وقد اتخذت خطوات لنشر مثل هذه الصاروخ، ولكنها لم تجربه حتى الآن في تحليق”.
وشهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تصعيدًا للتوتر على خلفية التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية والتوقعات باحتمال إجراء بيونج يانج تجربتها النووية السادسة، وما صدر من الجانب الأمريكي من تصريحات بأنَّ واشنطن لا تستبعد أي خيارات للرد على تصرفات بيونج يانج.

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