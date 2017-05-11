قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامية، إنه يجوز التصدق بالمال الحرام، سواء مجلوب من الرقص والمخدرات.

وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “يجوز عند الحنابلة التصدق من أموال حرام، وإنما اختلف معهم باقى الفقهاء”.