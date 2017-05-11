انضمام قيادي داعشي إلى مباحثات السلام في أفغانستان2017-05-11 19:14:29
انضم قيادي لتنظيم داعش في أفغانستان، اليوم الخميس إلى عملية السلام فى إقليم نانجارهار.
وقالت حكومة الإقليم -في بيان- إن زعيم جماعة (داعش) المعروف باسم وفدار كان مسئولا عن مجموعة تضم 15 متمردا على الأقل.
وأضاف البيان أن وفدار كان متورطا فى الانشطة المتعلقة بالارهاب فى مناطق تشابهار وهاسكا مينا وكوت..وفقا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية.
وتابع البيان أن وفدار انضم الى عملية السلام بعد أن توصل الى نتيجة وفهم الحقائق على الارض بسبب جهود افراد المخابرات الافغانية، مشيرا إلى أنه سلم أيضا مسدسا وجهاز اتصال وقنبلتين يدويتين إلى السلطات الحكومية.
واعترف القيادي الداعشي السابق بأنه كان ضالعا في أنشطة مدمرة مع جماعة طالبان قبل أن يعلن الولاء لتنظيم داعش عندما أعلنت الجماعة وجودها في أفغانستان وارتكب جرائم فظيعة وأعمال مشينة في البلاد.
كما اعترف بأن مواطني الدول المجاورة موجودون أيضا في البلاد التي تعمل تحت علم داعش وتتلقى التعليمات من الدول المجاورة.
ووفقا لفدار، فإن مسلحي داعش يستولون بقوة على الحصاد والثروة الحيوانية وغيرها من الممتلكات للسكان المحليين الخاضعين لسيطرتهم إلى جانب قتلهم للمواطنين، وهي الأفعال التي أجبرته على الرحيل من التنظيم والانضمام إلى عملية السلام.
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