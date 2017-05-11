أكد رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أيمن صالح ، أن الهيئة نجحت في جذب التحالف الملاحي العالمي THE ALLIANCE للتعامل مع الميناء، حيث استقبل سفينة الحاويات العملاقة MOL CHARISMA والتي تعد أول سفن الخط الملاحي MOL أحد الخطوط الخمسة التي أنشأت مؤخرا هذا التحالف.

وقال، رئيس الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن التحالف تعاقد مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع على تنظيم رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء بخط سير يبدأ من ميناء كينج داو الصيني مرورا بشانغهاى وبعض الموانئ الصينية إلى سنغافورة ثم ميناء دمياط ومنها إلى ميناء فينيسيا ثم برشلونة بإسبانيا ثم فرنسا وإيطاليا ومنها إلى ميناء دمياط مرة أخرى.. موضحا أنه من المقرر أن تشارك في هذه الرحلات 13 سفينة MOTHER من جنسيات مختلفة.

وأضاف صالح أن هذا الخط كان قد انتقل للتعامل مع ميناء شرق بورسعيد منذ عام 2013 إلا أن ميناء دمياط استطاع مؤخرا إعادة جذب الخط للتعامل معه بعد أن قدمت له الميناء وشركة دمياط لتداول الحاويات عدة مزايا تنافسية في تعريفة الرسوم ومعدلات أداء مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة في المنطقة.

وأشار إلى أن توسط موقع الميناء في منطقة الدلتا وتوافر شبكة الربط الممتازة التي يتمتع بها الميناء وقربه من المناطق الإنتاجية والصناعية إضافة إلى تقديم الميناء كافة التسهيلات الممكنة في التخزين والسداد وغيرها كانت أيضاً عوامل جاذبة للخط .

وأوضح أن عودة هذا الخط للتعامل مع الميناء من شأنه تحقيق زيادة في أعداد السفن حيث سيعمل بواقع 8 سفن عملاقة شهريا بالإضافة إلى 6 سفن “فيدر” لخدمة السفن العملاقة سواءً للتوزيع الساحلي أو خارج مصر وهو ما ينعكس إيجابا على إيرادات الميناء وخاصة بعد أن بدأ الميناء التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة محطة دمياط لتداول الحاويات باستخدام تطبيقات NAVIS بأحدث إصداراتها المطبقة على مستوى موانئ الشرق الأوسط والذي من شأنه زيادة معدلات الشحن والتفريغ وبالتالى خفض زمن مكوث السفن بالميناء.

من جانبه ، قال مدير عمليات الخط محمد سلطان ، إن السفينة MOL CHARISMA والتي ترفع علم البهاما وصلت إلى الميناء بالفعل ويبلغ طولها 316 مترا وعرضها 46 مترا وتبلغ حمولتها الكلية 86.692 طن و حمولتها الاستعابية 8110 حاوية مكافئة وأنها سوف تقوم بتفريغ 1192 حاوية وشحن 88 حاوية مكافئة من الميناء.

فيما صرح مدير عام الخط الملاحي بمصر صوان بيليه، أن الخط يتطلع إلى زيادة حجم الأعمال بالميناء نظراً لثقته الكاملة في إدارة الميناء وفى التسهيلات والخدمات التي سوف تقدم للخط .

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن منها سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.. بينما غادره سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وصرح المتحدث الإعلامي للهيئة ممدوح الشيطي، بأن الميناء غادره قطار مكون من 20 عربة محمل بـ(40) حاوية مكافئة متجهة إلى ميناء السخنة.. موضحا أنه تم شحن الحاويات على القطار بمعدل قياسي.

وغادر الميناء قطاران بحمولة 2644 طن قمح و135 سيارة بحمولة 6898 طن قمح ،وذلك في إطار تشجيع و الاتجاه إلى تفعيل النقل بالسكة الحديد..مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 105 آلاف و608 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 150 ألفا و840 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8240 طن يوريا و 1200 طن أسمنت و 2400 طن رمل.