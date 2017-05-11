

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار تذاكر القطارات خلال شهر رمضان المقبل.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا زيادة في أسعار أي تذاكر قطارات خلال شهر رمضان المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية بزيادة أسعار تذاكر السفر بالقطارات.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية استعدت لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، من خلال اتخاذ خطوات مشددة للرقابة على بيع التذاكر في السوق السوداء لمنعها تمامًا.

وأكدت الوزارة أن الهيئة اتخذت أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات المنتشرة على جميع الأرصفة والمحطات على مستوى الجمهورية، وذلك لأن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذي يجب الحفاظ عليه.

وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ فورًا عن أي مشكلات تتعلق سواء برفع أسعار التذاكر القطارات أو أي حالات أخرى لبيع التذاكر بطريقة مخالفة وغيرها، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن “147”، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).