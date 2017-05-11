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النائب العام يحيل القاضى المتهم بقتل مجند مدينة نصر إلى محكمة الجنايات
محكمة ‎

النائب العام يحيل القاضى المتهم بقتل مجند مدينة نصر إلى محكمة الجنايات

2017-05-11 19:22:08
أ ش أ

طلب المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة قاض إلى محكمة الجنايات لقتله مجندا بمدينة نصر، بعد أن أسندت إليه تهمة القتل العمد.
وكانت معاينة النيابة العامة أسفرت فى واقعة مقتل مجند على يد قاض بمنطقة مدينة نصر، عن أن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلقة نارية فى منطقة البطن، وأمرت النيابة بفحص أظافر المجنى عليه، للتأكد من حدوث ثمة مشاجرة بينه وبين المتهم أدت إلى ارتكاب الجريمة.
وكانت قررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إطلاقه النار على مجند أمام منزله بمنطقة مدينة نصر، على إثر مشاجرة بينهما بسبب سبه خطيبة المجنى عليه.
وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أن المتهم أطلق النار على المجنى عليه بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خطيبة المجنى عليه، التى أكدت خلال التحقيقات أنها كانت متواجدة بالعقار المتواجد به المتهم، وفوجئت به يسبها بعد ارتيابه بوجودها داخل العقار، وأثناء ذلك تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة التى تطورت وانتهت بمقتله، إثر رصاصة من سلاح المتهم.

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