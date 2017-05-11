فالنسيا يقدم مدربه الجديد مارسيلينيو جارسيو2017-05-11 19:24:23
أعلن نادى فالنسيا الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس تعيين مارسيلينيو جارسيا تورال مدربا جديدا لفريقه فى الموسمين المقبلين على الأقل. وأكد النادى فى بيان أنه توصل إلى اتفاق كامل مع مارسيلينيو جارسيا تورال ليصبح مدربا للفريق الأول لفترة موسمين على الأقل.
وأوضح النادى وصيف بطل دورى أبطال أوروبا 2000 و2001، أن جارسيا (51 عاما) سيتسلم مهامه بعد نهاية الدورى هذا الموسم، والذى تقام مرحلته الثامنة والثلاثين الأخيرة فى 21 مايو. وسيحل المدرب الجديد الذى سبق له الإشراف على فياريال بين 2013 و2016، خلفا لسالفادور “فورو” جونزاليز الذى يشرف بالوكالة على الادارة الفنية للفريق منذ ديسمبر الماضي.
وقبله، تناوب مدربان على تدريب الفريق هذا الموسم هما الإسبانى باكو أييستريان ثم الايطالى تشيزارى برانديلي. وتنتظر جارسيا مهمة صعبة تتمثل فى إعادة الفريق الذى يملكه الملياردير السنغافورى بيتر ليم، الى السكة الصحيحة. ويحتل فالنسيا المركز الثالث عشر هذا الموسم.
ويعتبر جارسيا مدربا معروفا فى إسبانيا كونه أعاد فياريال إلى الدرجة الأولى عام 2013 وقاده إلى المركز السادس عامى 2014 و2015 ثم إلى المركز الرابع عام 2016. وأقيل من منصبه الصيف الماضى بسبب خلاف مع إدارته.
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