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إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد
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إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

2017-05-11 18:42:01

أنهى الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب وسط نادي ريال مدريد، الشكوك التي تحوم حول مستقبله مع الفريق الملكي، والتي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل، لإيجاد فرصة أكبر في اللعب.

وقال إيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية، مساء اليوم الخميس: “لقد بدأ الموسم مع بعض الشكوك، لكني حصلت على مساعدة المدرب والرفاق”.

ويعيش إيسكو أفضل لحظاته مع ريال مدريد، بعد أن سجل هدفًا أمس الأربعاء، في مرمى أتلتيكو مدريد، ضمن للفريق الملكي الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي.

وعن مستقبله قال :”أتمنى أن أكون هنا لسنوات عديدة، أنا أعيش حلمًا، ولقد وصلت لثالث نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر أربع سنوات”.

وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر مقربة، أن اللاعب قريب من التوصل لاتفاق مع إدارة الفريق الملكي، لتمديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في صيف عام 2018.

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