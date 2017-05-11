فرحات: الأطفال لا يصدقون أن وزارة الداخلية لا تعلم مكان "العادلي"

تعجب الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، من تصريحات وزارة الداخلية حول عدم العثور على الوزير الأسبق حبيب العادلي، من أجل تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة بـ”فساد الداخلية”.

وقال “فرحات”، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”: إن الأطفال في مصر لا يصدقون أن وزارة الداخلية لا تعلم مكان حبيب العادلي الوزير الأسبق في عهد نظام مبارك، مشيراً إلى أن الداخلية تسمع صوت دبيب النمل تحت أرجل قطيع الفيلة فهل استعصى عليها العثور على الوزير الفاسد، والمطلوب لتنفيذ حكم جنائي عليه بالسجن مع تعظيم السلام.

يذكر أن وزير الداخلية الأسبق قد صدر ضده حكم جنائي بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة بـ”فساد الداخلية”، لكن لم يتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لعدم تحديد مكانه.

فيما أشار أحد المقربين من “العادلي” في تصريحات صحفية، بعدم هروب الوزير نهائياً وأنه متواجد في منزله، مؤكدا تمسك الوزير بحقه القانوني بتقديم مذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمي لمحاميه، مع عدم تسليم نفسه للجهات الأمنية.